友力被吊牌 靠行司機下通牒：3／1前恢復上路
因蝶戀花旅行團遊覽車重大翻覆意外，遊覽車公司友力通運遭交通部撤照，旗下123輛「靠行」遊覽車牌也被吊銷，不得再載客，導致上百位司機受累，車貸、生計斷炊。昨立委鄭寶清除接受40位司機陳情，也另與交通部協商，協商結論建議司機先向法院提假處分，讓車輛恢復營業。但靠行司機仍指，若3月1日前未能恢復上路，不排除有更激烈抗爭。
鄭寶清國會辦公室指出，昨交通部路政司、公路總局官員表達，不太可能以行政命令撤回撤照處分。至於靠行友力的司機希望交通部至少開放車輛轉靠到其他車行，重新取得營業車牌，公總副總工程司林福山表示，靠行車產權屬友力所有，受難者家屬又已依法對友力提出不得轉移資產，所以也不可行。
不過昨協商會議仍有結論，包括司機可向法院提出「定暫時狀態假處分」，讓車輛可先恢復上路；友力也可向公路總局提出訴願；還有靠行車主可透過民事訴訟主張擁有車輛，若法院判決車輛實質屬靠行車主所有，車輛就可轉靠到其他車行。
鄭寶清辦公室則說，提假處分可最快讓靠行車主重新上路，民事訴訟則至少耗時1年，希望透過訴願手段，讓事情在2到6月內落幕。
但友力靠行車主自救會會長邱建增表示，如果3月1日仍未能恢復營業，將發起比17日10多台遊覽車包圍交通部更激烈的抗爭。他說，一旦友力被撤照，導致靠行車主受累的模式可行，後果不堪設想，計程車、貨車、砂石車也都有靠行車，唇亡齒寒，交通部必須正視靠行車主的生計。
林福山則指出，非常建議司機從司法程序認定產權，待訴願、法律程序確定，公總會盡最大努力，幫助車主車恢復營業。
鄭寶清辦公室也指出，新會期會提案修法，目標是加強遊覽車靠行管理，並讓司機更有保障、選擇更彈性。
(中時)
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