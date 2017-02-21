2月21日各報頭版要聞

重點要聞

港史首例 前特首曾蔭權涉貪 當庭收押

香港前行政長官曾蔭權因案被控「公職人員行為不當罪」成立，香港高等法院昨開庭，宣布延至22日宣判；未獲准交保的曾蔭權，當庭收押上銬至荔枝角收押所，成為首位還押候判的卸任特首，也創下香港司法史首例。法官透露，緩刑機會不大，曾蔭權恐難逃牢獄之災。

星巴克明日起漲價 那堤1杯貴15元

國內餐飲業漲價HOLD不住了！繼麥當勞、肯德基、八方雲集、鬍鬚張、85度C陸續調漲售價後，昨日咖啡連鎖店龍頭統一星巴克也宣布明（22）日起，調漲旗下29款飲品價格5~20元，平均漲幅為8％，最高漲幅高達16％。在原料、人力成本節節高漲下，連具集團採購優勢的國際級精品咖啡星巴克也頂不住而調漲售價，預料今年萬物齊漲風已勢不可擋。

「現階段先善後補強 辭職以後再說」 交長神隱不下台 局長也慰留

公路總局長陳彥伯、觀光局長周永暉19日為蝶戀花遊覽車翻覆意外，向交通部長賀陳旦請辭，交通部政務次長王國材昨表示，待事故調查出爐，再處理辭呈，即暫不批准；記者追問政務官責任，王則回答現階段先善後補強，強調去年719火燒車後，交通部提出的改進措施，包含遊覽車建置GPS，尚有7項未完成，將加快速度。

重點要聞

影片曝光 2.33秒奪命 金正男 傳拒交出620億遭暗殺

北韓領袖金正恩的異母長兄金正男，上周一在馬來西亞機場遭暗殺猝逝，可能有11人涉案。他遇襲影片前晚首度曝光，短短2.33秒就被施毒，據信是北韓間諜部隊策動。有一說因金正男不肯交出約620億元台幣惹殺機。北韓昨反咬大馬調查有政治動機，雙方爆發口水戰，兩國友好關係惡化。

不合理1日遊 直接下架

蝶戀花賞櫻團遊覽車翻覆造成33死，各界譁然，交通部昨公布多項整頓措施，包括228連假前完成首波一、二日遊旅遊產品清查，價格及遊程不合理者直接下架，遊程過長的一日遊將要求配雙駕駛，即起並召回與事故車同型的166輛遊覽車臨檢，清查高風險駕駛列為業界僱用參考黑名單。旅遊業者指一日遊價格恐變貴，學者則批交通部未對症下藥。

防疫人力荒 全台急徵獸醫

人禽共通的H5N6禽流感疫情爆發，中央嚴陣以待，農委會昨召開第二次專家會議，邀學者研商防疫對策，會中決議因鴨發病徵兆不明顯，防疫單位將加強鴨場採樣防疫，但面臨人力不足困境，將由地方防疫單位徵調獸醫師採驗。昨也首度傳出有進口蛋種雞染H5N6，已全數撲殺。

重點要聞

防司機超時工作 雙駕駛制228連假上路

蝶戀花賞櫻團車禍，一日遊行程安全備受質疑，交通部亡羊補牢。交通部政次王國材昨說，將全面清查國旅行程，若有早出晚歸、車程太長等恐致駕駛超時行程，將要求業者安排雙駕駛，並將更換駕駛時間點揭露，或以高鐵、台鐵等方式接替，新制預計自二二八連假起適用。

司改分組會議登場 議題增「檢討政治與司法關係」

司法改革國是會議第一場分組會議昨天登場，會中決定將原本未在討論議案中、但人民非常關切的「檢討政治與司法之關係」增列為議題，原定的六次小組會議如不足，未來可能加開會議。另外，第三組關於「權責相符、高效率的司法」的小組討論預訂明天在廉政署舉行。

郝辦成立 馬致詞重提「一中各表」

國民黨主席競爭激烈，副主席郝龍斌昨天舉行競選辦公室成立茶會，前總統馬英九也應邀出席。他未對黨主席一事表態，卻在致詞時再提「九二共識、一中各表」重要性。黨內人士說，馬刻意重提此事，是有意「提醒」曾經主張「一中同表」的黨主席洪秀柱。

重點要聞

中國H7N9變種抗藥 恐無藥醫

中國感染H7N9的人類病例中，發現變種病毒，我國衛福部昨表示，今年國內首例H7N9境外移入個案檢體，病毒經全基因序列分析，與中國的變種病毒幾乎一致，確認也是新的基因型，且對於克流感等現有抗病毒藥物具有抗藥性，目前尚無確定有效的治療藥物。

台北美國商會：一例一休 衝擊營運

台北美國商會（AmCham Taipei）在最新的「二○一七商業景氣調查報告」中指出，衝擊美商在台灣營運有很多因素，「勞基法」今年新進榜就排名第三；商會執行長吳王小珍直言，已有某高科技美商對投資計畫採觀望態度，暫緩執行，「因還在計算勞基法的成本衝擊」。

台灣星巴克比日本還貴1成！網友香菇了

統一星巴克一口氣漲價約一成，網友哀號聲此起彼落，指漲價後，日本星巴克竟比台灣便宜逾一成，「買不起了，整個超香菇（想哭）」；還有網友反諷，「漲到兩百我再來喝，現在不夠貴不夠潮」。

(中時電子報)