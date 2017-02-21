民調離奇上升原因 蔡英文退居第二線

我要評比

台灣民意基金會20日公布最新民調顯示，41.4％民眾贊同蔡英文處理重大事件方式，和1月相比上升7.6個百分點；基金會董事長游盈隆表示，蔡總統民調「枯木逢春」。（中央社）

台灣民意基金會昨(20)日公布民調，蔡英文2月份支持度比1月份大幅上升7．6％；該基金會董事長游盈隆對民調結果表示，「有枯木逢春般的離奇感覺」。有分析指出，蔡英文近來刻意低調，許多爭議議題都交給副手陳建仁，形同退到第二線。爭議不上身，民調數據拉抬有效。

據《中評網》報導，蔡英文上任不久就訂每周一晚上舉行執政決策協調會議，邀請行政院與立法院長、民進黨代表，以及縣市長代表、高雄市長陳菊舉行例行會議，等於獨攬決策大權。蔡在決策議題自然成為焦點，不管這個決策好或不好，批判、輿論都會指向蔡英文。

但從春節後，決策協調會議已悄然停開兩周，府方表示，未來會等有議題再召開，不會每週都有議程。該報導分析，蔡英文調整執政策略，把爭議議題交給副手陳建仁，避免親自站上火線，暫避批評聲浪。例如，蔡英文處理同婚立法問題，在日前約見正反雙方，呼籲雙方建立溝通管道。但溝通工作交給副總統陳建仁。

蔡英文目前想在棘手議題抽身，雖一時拉升民調，同性婚姻修法、年金改革修法、公投法修法等議題，最終反作用力還是會算到蔡英文頭上。

(中時電子報)