民調離奇上升原因 蔡英文退居第二線
台灣民意基金會昨(20)日公布民調，蔡英文2月份支持度比1月份大幅上升7．6％；該基金會董事長游盈隆對民調結果表示，「有枯木逢春般的離奇感覺」。有分析指出，蔡英文近來刻意低調，許多爭議議題都交給副手陳建仁，形同退到第二線。爭議不上身，民調數據拉抬有效。
據《中評網》報導，蔡英文上任不久就訂每周一晚上舉行執政決策協調會議，邀請行政院與立法院長、民進黨代表，以及縣市長代表、高雄市長陳菊舉行例行會議，等於獨攬決策大權。蔡在決策議題自然成為焦點，不管這個決策好或不好，批判、輿論都會指向蔡英文。
但從春節後，決策協調會議已悄然停開兩周，府方表示，未來會等有議題再召開，不會每週都有議程。該報導分析，蔡英文調整執政策略，把爭議議題交給副手陳建仁，避免親自站上火線，暫避批評聲浪。例如，蔡英文處理同婚立法問題，在日前約見正反雙方，呼籲雙方建立溝通管道。但溝通工作交給副總統陳建仁。
蔡英文目前想在棘手議題抽身，雖一時拉升民調，同性婚姻修法、年金改革修法、公投法修法等議題，最終反作用力還是會算到蔡英文頭上。
(中時電子報)
文章來源：中評網
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。