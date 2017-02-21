首回應拜金、小三罵名 關之琳：擋不住別人做什麼

關之琳多年來頻被罵拜金、小三。(圖／本報系資料照)

港星關之琳出道多年情史豐富，交往的對象非帥即富，更多次被指介入別人家庭當小三，近日她上節目時首度回應傳聞，霸氣說：「擋不住別人為我做什麼。」

關之琳近日上《魯豫有約》，在訪談中展現出率真個性，談到拜金、小三傳聞時，她也首度主動回應，「我男朋友有錢就等於我貪他錢嗎？難道不可以是他貪我的名氣嗎？」至於被罵小三，她也直言：「我沒有主動就行了，擋不住人家為我做什麼。」

而她2年前為自己定了20件要做的事，打鼓是其中之一，她也難得在鏡頭展現苦練成果。她也談到小時候為扛家計才當演員，13歲時更曾從火海中救家人，訪談中讓大家更了解女神的人生經歷。

(中時電子報)