傳貓王外孫女被送寄養家庭 貓王遺孀駁斥
已故流行樂壇傳奇人物「貓王」的遺孀普莉希拉普里斯萊表示，目前兩個外孫女正由她負責照顧，因為女兒正在處理孩子監護權官司問題。
71歲的普莉希拉普里斯萊（Priscilla Presley）19日在臉書專頁連續分享兩名雙胞胎外孫女的照片，駁斥有關外孫女被送往寄養家庭的傳聞。
上週娛樂媒體報導傳出，「貓王」女兒麗莎瑪莉普里斯萊（Lisa Marie Presley）與音樂製作人前夫洛克伍德（Michael Lockwood）所生的8歲雙胞胎女兒芬利（Finley）、哈波（Harper），由於被洛克伍德拍下「數百張不雅照片，還有內容令人不安的影片」，因此被社工人員強制帶走，安置到寄養家庭。
普莉希拉普里斯萊19日先是在臉書專頁分享一張兩名外孫女在泳池內的照片，3小時後又分享了一張兩個女孩笑容燦爛，緊緊相擁的照片。普莉希拉普里斯萊並寫道：「由衷感謝你們給予的所有正能量支持。」
對於有關外孫女被送入寄養家庭的傳言，普莉希拉普里斯萊透過臉書專頁表示：「因為某些外界傳言，近來引起許多混淆、騷動以及關切。就讓我幫這一切劃下句點，這兩個女孩不但沒有住進寄養家庭，而且永遠不可能住進寄養家庭。她們一直都跟我在一起，在整起事件落幕之前，她們都會留在我身邊。」
49歲的麗莎瑪莉普里斯萊與55歲的洛克伍德2016年6月結束10年婚姻之後，離婚官司戰火越演越烈。
根據法院紀錄，麗莎瑪莉普里斯萊2月7日向法院指稱，她發現前夫擁有某些他為雙胞胎女兒拍攝的照片與影片，內容讓她「震驚、恐懼並且極度噁心」。
由於麗莎瑪莉普里斯萊的指控，洛克伍德上週遭到比佛利山莊警察局調查，希望釐清他是否涉嫌虐待兒童。洛克伍德透過律師對媒體表示，麗莎瑪莉普里斯萊的指控是「極度誇張、內容不實而且未經證實的」。1060221
(中央社)
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