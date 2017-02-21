傳金正男長子抵大馬完成認屍程序
北韓領導人金正恩的兄長金正男遇刺身亡案，大馬媒體報導傳出金正男長子金韓松今天凌晨現身吉隆坡中央醫院太平間，完成驗屍程序，大馬警方也同時加派警力。
大馬警方19日在記者會上表示，會給金正男家屬兩周時間進行認屍程序，昨晚突傳出金韓松從澳門搭機到吉隆坡。
根據馬來西亞「中國報」報導，大批媒體從昨天傍晚起陸續到機場守候，同時數度誤傳金韓松行蹤，導致近百名媒體記者疲於奔命。
機場也有媒體拍攝到一名戴口罩疑似是金韓松的男子，卻未獲證實。
大批媒體雖守候機場，金韓松當時並未現身，星洲網報導說，據悉，金韓松抵達後以特別通道入境。中國報則報導說，現場消息傳出他已被大馬的警車從秘密通道接走，離開機場。
中國報報導說，今天凌晨有超過30名的大馬便衣警察現身醫院太平間，隨後也有超過20名來自武吉阿曼打擊有組織罪案特遣隊（STAFOC）的警員抵達太平間，醫院更動員10餘名輔警維持現場秩序。
報導指出，大批警員突然出現，讓現場守候一陣混亂，韓國電視台KBS攝影師由於在太平間外徘徊，結果被警方帶走問話。
報導說，金韓松飛抵大馬完成驗屍程序，警方嚴陣以待。
另外，對於大馬警方先前逮捕的嫌疑人李正哲（RiJong Chol，譯音），中國報報導說，自從李正哲被警方登門逮捕後，他的妻兒由於擔心生命受威脅，已連夜搬家。1060221
(中央社)
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