舒淇機上曬背影照 自揭「懷孕真相」

舒淇曬照再度撇清懷孕疑雲。(圖/舒淇IG)

舒淇去年和馮德倫結婚後，兩人何時懷有愛的結晶成為關注焦點，雖然屢次被傳出懷孕消息，但她始終未正面回應，日前在IG曬出背影照，自嘲身材是「虎背熊腰」，再度撇清懷孕傳聞。

舒淇戲劇演出備受外界肯定。(圖/本報系資料照)

舒淇昨晚在IG發布一張在飛機上的背影照，只見她身穿寬鬆上衣入鏡，再度被粉絲猜測懷有身孕，紛紛留言恭喜她準備升格當媽，不過她發文撇清身材本來就是「虎背熊腰」，跟懷有身孕體型差很多，加上身邊疑似放著香檳，間接撇清懷孕傳聞，要大家別急著向她道喜，對此則有粉絲留言安慰「明明身材就很纖細」，甚至直呼就等你的好消息。

(中時電子報)