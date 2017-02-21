吳學讓用藝術翻轉東方幾何 國美館展出

尋夢園_1991_水墨設色、紙本_68x135cm_家屬自藏。（國美館提供）

粗獷色彩、簡潔線條，不同於巨匠畢卡索立體表象，吳學讓用創意翻轉東方幾何，讓藝術有了新生命！「線性•符號•東方幾何—吳學讓藝術特展」展出的250餘件作品，除含傳統繪畫、現代繪畫、書法及篆刻、蠟染作品及立體作品等媒材外，也展出影像紀錄與許多珍貴的文物資料，藉以呈現吳學讓畢生鑽研傳統、推陳出新的藝術實踐，以及其優游古今、不拘一格的創作與生命歷程。

蕭館長表示，本次邀請台師大白適銘教授、逢甲大學鄭月妹教授策展，展出除傳統山水、花鳥，包括工筆、寫意，及抽象水墨、書法、篆刻、指畫、蠟染、陶瓷、手杖及生活傢俱的雕刻彩繪等約250組件作品，為吳學讓畢生創作脈絡最完整呈現的展出。國美館期望透過本次全面性的回顧策展，藉以重新審視暨探討吳學讓的藝術成就，並重新賦予藝術史上的定位。

策展人白適銘提出吳學讓不但詩書畫印四絕，且擅長跨域創作，本次展覽除紀念吳學讓老師外，也特別強調吳學讓老師的藝術貢獻。鄭月妹策展人則表示，本次特展的動線分為現代及傳統，希望觀者藉此了解吳學讓的創作歷程。而首次完整展出的蠟染作品更是一個特別的呈現，結合了中國民間藝術及創作技藝。

國美館蕭宗煌館長（左）策展人白適銘（左1）鄭月妹（左2）吳學讓夫人謝寶明女士（右4（及女兒合影。右起吳漢玲、吳漢儀、吳漢瓏。（國美館提供）

吳學讓老師的家人均表示很高興有這個機會讓大家更認識吳學讓老師及他的作品，「線性•符號•東方幾何—吳學讓藝術特展」除了是紀念父親最好的禮物外，也圓了父親一直以來的心願。二女兒吳漢瓏女士更特別提到，父親的美學養成來自生活周遭的環境及求學過程中的努力，他的每個創作都是生命的印記，也希望來觀展的民眾都能透過展出作品體會藝術等於生活的人生觀。

吳學讓老師(1923-2013)在近代中國畫大師搖籃的杭州國立藝專求學期間，在潘天壽、陳之佛、林風眠、李可染、吳茀之及鄭午昌等名師指導下，奠定深厚的畫學基礎，是第一代渡海來台的水墨畫家之一。踏實的性格，促使其養成多元學習興趣，學院之外，更廣泛吸收南北二宗、工筆、寫意、金石派及現代寫生精華，達到出入古今、兼通雅俗的藝術境界。

1948年畢業來台之後擔任教職，並參與五、六○年代風起雲湧的現代水墨運動，為其中代表性畫家之一。他對傳統繪畫的革新再造，雖採取循序漸進、並陳共觀的方法，卻認為國畫現代化最重要的目標，在於「結構」與「造形」的開創，此種認知對日後個人風格的完成具有重大影響。

此後，他即以抽象性筆墨及半自動性渲染技法，在線性、符號的雙向軸線中不斷摸索，並在七、八○年代的持續消化中，建構出最具歷史里程碑意義的「東方幾何」藝術風貌。

吳學讓既先進又內斂的創作思路，非僅侷限於繪畫，更被廣泛運用至書法、篆刻、蠟染、彩繪木作、指畫、陶藝等媒材之上，展現其作為一位現代藝術家不斷自我超越的動能精神。透過工筆、金石派及日本畫寫生手法傳達典範意義、生活情趣及斯土感情。

同時，運用西方現代主義探討肌理、造型及結構變化，建立簡化、直率卻充滿人性價值的圖像意涵，賦予對家庭、在地、歷史、文化等深度關懷，進而形成一種終結意識形態對立、走向協合共榮的戰後新文化典範。

小凳子_1998_複合媒材_31x32x24cm_家屬自藏。（國美館提供）

「線性‧符號‧東方幾何—吳學讓藝術特展」

時間：2月18日至5月7日

地點：國立台灣美術館101展覽室

(中時電子報)