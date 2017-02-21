輕型機墜澳購物中心 機上5人狀況不明

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澳洲官員說，1架搭載5人的輕型飛機今天墜毀在墨爾本（Melbourne）附近的購物中心，黑色濃煙直衝天際。

法新社報導，這架豪客比奇（Beechcraft）飛機轉向飛進伊森頓機場（Essendon airport）旁的購物中心，所幸購物中心尚未開門做生意。

警方還無法提供任何傷亡數據，但證實飛機上有5人。這架飛機是從墨爾本以北的伊森頓（Essendon）飛往南方55分鐘外的王島（King Island）。

現場電視畫面顯示燒焦殘骸，購物中心和緊鄰建築也遭受相當大的損害。

澳洲廣播公司（ABC）報導，至少13輛消防車已抵達事故現場。（譯者：中央社蔡佳敏）1060221

(中央社)