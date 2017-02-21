天冷心肌梗塞 未規律服藥惹禍
台中61歲古姓男子患有糖尿病、高血脂病史，因平常沒有規律服藥，日前突然胸悶冒汗而無法呼吸，就醫確診急性心肌梗塞，經緊急放置支架，成功救回一命。
亞洲大學附屬醫院心臟內科主治醫師張育晟表示，患者日前午睡起床後，突然出現心肌梗塞症狀，所幸家屬發現得早，立刻緊急送到急診室，啟動院內24小時心導管檢查流程。
根據檢查報告顯示，患者的3條冠狀動脈均嚴重狹窄，右冠狀動脈更完全被血栓堵死，導致突發性心肌缺氧，經醫療團隊執行血栓吸收、支架置放等手術，總算在鬼門關前搶回一命。
張育晟指出，左冠狀動脈供應65%心臟血流，右冠狀動脈供應剩餘35%血流，任何一條冠狀動脈發生狹窄或阻塞，就會影響心臟的氧氣及養分供給。
他說，一旦血管發生狹窄或堵塞，血液與養分就不易通過，造成心臟缺氧而引發心絞痛，進而導致心臟肌肉壞死，若因急性血栓生成，完全阻塞冠狀動脈，就會發生急性心肌梗塞，導致心臟衰竭甚至猝死悲劇。
張育晟提醒，低溫容易誘發心臟病發作，患有三高的患者一定要注意頭頸部和四肢末端保暖，飲食採取低油、低脂、低鹽，多喝溫開水、多攝取蔬果，才能避免血液過度濃稠及預防便秘，並要規律服藥才能預防血栓生成。1060221
(中央社)
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