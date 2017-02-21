交部推雙駕駛 業者問司機去哪找？

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交通部要推動一日遊雙駕駛制，但業者問政府，司機超缺，去哪找人「雙駕駛」？圖為2月17日友力通運公司靠行遊覽車司機包圍交通部情形。（報系資料照 趙雙傑攝）

蔡政府一意孤行、強推政策又一樁！蝶戀花國道翻車事件，讓國內旅遊積弊浮現。交通部昨宣布一日遊要推行「雙駕駛」制，並且預計從228連假開始實施。

不過就像因應禽流感疫情，農委會倉促決定全台家禽禁運禁屠7天的政策一樣，完全沒有考慮相關業者生計，以及如何落實問題，交通部強推「雙駕駛」制，也被業者質疑，現在客運業司機超缺，哪來人力排雙駕駛？

高雄市遊覽車公會理事長楊福泰向《聯合報》表示，相關單位要求早出晚歸旅遊產品須更換司機，但現在都招不到司機了，人力該如何補足？政策應有配套幫忙解決，而不是單方面公布，要求業者遵守。

台中的客運業者也說，為了旅客與駕駛安全，他們支持安排中途接駁或換駕駛新方案，不過目前駕駛超缺，恐難調得出雙駕駛，二二八連假距今只剩餘幾天，要求業者配雙駕駛，人力調度有困難。

此外，業者也指出，一例一休已增加至少一成人事成本，雙駕駛制肯定會讓成本倍增。請問民眾與交通部可以接受為了行車安全而調漲票價嗎？

(中時電子報)