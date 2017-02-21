交部推雙駕駛 業者問司機去哪找？
蔡政府一意孤行、強推政策又一樁！蝶戀花國道翻車事件，讓國內旅遊積弊浮現。交通部昨宣布一日遊要推行「雙駕駛」制，並且預計從228連假開始實施。
不過就像因應禽流感疫情，農委會倉促決定全台家禽禁運禁屠7天的政策一樣，完全沒有考慮相關業者生計，以及如何落實問題，交通部強推「雙駕駛」制，也被業者質疑，現在客運業司機超缺，哪來人力排雙駕駛？
高雄市遊覽車公會理事長楊福泰向《聯合報》表示，相關單位要求早出晚歸旅遊產品須更換司機，但現在都招不到司機了，人力該如何補足？政策應有配套幫忙解決，而不是單方面公布，要求業者遵守。
台中的客運業者也說，為了旅客與駕駛安全，他們支持安排中途接駁或換駕駛新方案，不過目前駕駛超缺，恐難調得出雙駕駛，二二八連假距今只剩餘幾天，要求業者配雙駕駛，人力調度有困難。
此外，業者也指出，一例一休已增加至少一成人事成本，雙駕駛制肯定會讓成本倍增。請問民眾與交通部可以接受為了行車安全而調漲票價嗎？
(中時電子報)
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