首創 屏科大設觀賞魚專班
觀賞魚產業已被政府列為最具國際競爭力的精緻農業，屏東科技大學105學年度首創全台設置「觀賞魚科技國際學位專班」，培育具實務經驗的觀賞魚產業國際移動人才。
因觀賞魚的高經濟價值，屏東農業科技園區設置亞太水族中心，台灣也是世界上觀賞魚重鎮。
屏科大表示，設置「觀賞魚科技國際學位專班」主要是強化觀賞魚產業在觀賞魚育種、機能性飼料開發、水族器材、活魚運輸、水族文創設計、觀賞魚生產醫學、水族疾病監控與檢測、觀賞魚用疫苗等專門領域。
校長戴昌賢表示，「觀賞魚科技國際學位專班」除了屏科大師資外，也結合英國斯特靈大學、挪威生命科學大學、日本宮崎大學、日本東京海洋大學、美國康乃爾大學等國際知名大學師資，規劃「觀賞魚育種繁養殖技術研發」、「觀賞魚器材與系統研發」、「觀賞魚產業行銷」、「觀賞魚疾病診斷及疫苗研發」4項職能強化課程。
戴昌賢說，為使畢業生能無縫接軌國際企業或國內國際化企業，在進入職場前都會安排至國內外觀賞魚產業實習。
專班主任陳石柱說，因應目前政府推行的南向政策，已成功吸引東南亞學生進修；來自越南的學生方孝仲任職於越南的農業相關研究機構。他表示，很高興能與來自不同國家的人學習。另一位來自中美洲的米格爾說，畢業後希望能對自己國家的農業有所貢獻。1060221
(中央社)
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