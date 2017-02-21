中市清潔隊員甄選 榜單公布

台中市政府環保局清潔隊臨時人員甄選，包括27名碩士在內，共2365位考生報考，預計錄取300名，平均錄取率12.6%，今天公布甄選結果，錄取者將於3月6日分發報到。

台中市政府環保局19日在國立台灣體育運動大學體育館舉行清潔隊臨時人員甄選，採「體能測驗」與「資源回收分類技能測驗」。甄選結果今天公布在環保局官方網站(http://www.epb.taichung.gov.tw/)。

依環保局統計，這次甄選有2365人報考（男性1787名、女性578名），男女比例約3比1。分析學歷，碩士27人（占比1.1%）、大專967人（40.9%）、高中職1076人（45.5%）。報考年齡從18歲至65歲都有，以31至40歲階段最多，有992人，占42%；其次為21歲至30歲，占30.7%；61歲以上也有3人挑戰。

環保局表示，300位臨時人員考試除了一般類組130名、儲備駕駛類組100名，特別重視各區清潔隊的勞工安全衛生管理，因此考用勞工安全衛生類組5名。此外，也針對中高齡、獨力負擔家計、低收入戶、原住民等特定身分市民，提供65名的保障。

甄選以落實考試公平性、選拔符合清潔隊需求人才、加強照顧弱勢等3大主軸為目標。甄選方式也有所改變，採體能測試與資源回收分類技能2項辦理。

體能測試同採「30公尺負重折返跑(共60公尺)」，並統計分析去年清潔隊臨時人員甄選男女體測成績，依照男女先天體能不同，參考專家學者建議及其他縣市作法，訂出男女不同計分標準。

體能測驗成績以紅外線終端攝影記錄，由台中市體育總會田徑委員會教練團擔任裁判，考試後即時輸出，10分鐘內即張貼在體育場門口外供考生即時查詢成績。考完體能測驗後，緊接著進行資源回收分類技能測驗，考生也可立即知道自己成績，考試全程公開透明化。1060221

(中央社)