「二二八」痛楚猶在？【羅莎的傷口展】從真相訴歷史

陳界仁〈推移者〉單頻道錄像、鐵皮屋。（當代館提供）

下周就是「二二八」紀念日了！對於老一輩台灣人，二二八事件歷史傷口不但無法癒合，反而在長達二、三十年的「白色恐怖」中隱隱作痛。如今台灣已改朝換代，逐漸走向民主。然歷史是一出沒有結局的戲！每個結局都是這齣戲的新情節的開始！戰爭、鬥爭改變了台灣，同樣的戲碼一再重演，也改變了多國的歷史。

胡丰文〈靈魂之光〉展間照。（當代館提供）

和平孕育著戰爭，戰爭孕育著和平。～普坦漢姆！一支支槍對準了年幼兒童、無情的砲彈詆毀了家鄉，什麼是真相、歷史是從哪裡開始記錄？對於後人那可能只是一張照片、一張文稿，然對於當事人、家屬那是一輩子的痛！

胡丰文〈倖存者記憶〉。（林宜靜 翻攝）

孫遜〈時間公園〉展間照。（當代館提供）

台北當代藝術館於2017年2月18日至2017年4月9日展出【羅莎的傷口】，策展人黃香凝與參展的八位藝術家，著眼於二戰以來關於殖民、冷戰、極權、乃至於新自由主義之下的倖存者及其後代，以不同視角再現曾經無法言說的歷史與記憶，觸發我們重新思考及回應現今層出不窮的暴力事件。

黎光頂〈光與信仰〉_繪畫、單頻道錄像。（當代館提供）

亞洲各國歷史事件勾起的記憶情懷

本次參展的台灣、越南、中國、菲律賓、日本、印尼、土耳其、香港等八名藝術家，各自以錄像、繪畫、裝置、雕塑、紀錄片等多樣創作手法，娓娓道出屬於亞洲各國政治歷史的傷痕記憶。

基瑞達蕾娜〈無題〉展間照。（林宜靜 攝）

過往的戒嚴、二戰、排華政策、美國霸權、獨裁統治、軍國主義等事件，除了探討地區性的暴力及倖存者的創傷，整體看來，歷史上這些事件也指涉人類群體不分國界所凝聚的集體傷口；而這傷口，今日藉由承載了記憶及情感政治的作品，試圖引起民眾的共鳴。

黎光頂〈光與信仰〉展間照。（當代館提供）

倖存者傷口是「我們」共同的傷口

【羅莎的傷口】展借用保羅•策蘭《凝結》這首詩的意象，將「傷口」成為一個連結「時間—空間」和「個體—集體」的裂口，讓我們得以窺見暴力與創傷如何以不同的面貌延續，並揭示脆弱性如何反應人類彼此的需求，以喚起社會承擔他人苦痛的責任，思考「我」如何在變動的「時間—空間」與差異的「個體—集體」之間，層層疊套，成為「我們」。

聞海（黃文海）《我們》紀錄片。（當代館提供）

【羅莎的傷口】創傷解構 穿越歷史傷痛

【羅莎的傷口】首先以詩借喻，讓「羅莎」不再意指單一個體，而是藉由這個名字，將所有被迫害的受難者凝聚在一起；用「傷」這個符號，凝結遙遠的時間、空間、與記憶，讓個人記憶穿越時代，已不僅是羅莎的傷口，而是我們共同的傷口。當代館盼希冀透過藝術展覽，在紛雜的亞洲歷史與現況中，讓我們乘載彼此歷史的傷痛，嘗試超越事件，將創傷解構，以美學昇華。

【羅莎的傷口】主視覺。（當代館提供）

【羅莎的傷口】

時間：2/18（六）～4/9（日）

場地：台北當代藝術館一樓

(中時電子報)