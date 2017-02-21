台灣亦可申請 平壤一大學對外招募英語教師

平壤科學技術大學的校園景色。（圖/平壤科學技術大學臉書專頁）

北韓一向給人神秘且封閉的印象，但如今卻有南韓媒體報導，位於首都平壤（Pyongyang）市區的私立大學- 平壤科學技術大學（Pyongyang University of Science and Technology），近日來對外公開招募英語教師，徵才範圍遍及全球各地，台灣亦被列於名單之中。該校授課時間為每學期15週，希望教師能適應當地環境，並將優先錄取願意留任數年的申請者。

據韓國時報（The Korea Times）報導，2010年由南北韓共同創立的私立大學，位於平壤的平壤科學技術大學近日對外招聘英語教師。這個職缺面對全球60多個國家開放，台灣也在開放名單之列，校方在招聘條件中寫道，「我們尋求一名有熱情、能負責且有經驗的教師，如果有曾在高中以上學校任教滿1年及以上、或擁有TEFL/ CELTA/ TESOL等教學證書者，將優先考慮。」目前該校的教師由南韓籍教授和少部份外籍教授組成，資金來源於南韓的東北亞教育文化基金會。

平壤科學技術大學招聘英語教師的公告。（圖/HeySuccess網站）

一名曾任教於平壤科學技術大學的英文教師回憶。

平壤科學技術大學，是北韓迄今為止唯一的私校，這間特別的私立大學，是由南韓前統一部長朴在圭提議、東北亞教育文化基金會出資，結合美、中、韓三地的高等院校共同完成，從2008年起正式開放招生、2010年完工落成。進入該校的學生，除了學習各項專業外，英語能力是共同的必修課程，然而為了有效促進科學研究，校方更在校園旁增設研究園區，試圖將相關研究成果藉此導出成實質結果。

平壤科學技術大學與美國哥倫比亞大學學生，於平壤進行訪問交流。（圖/Uri Tours網站）

平壤科學技術大學的大學部與研究所畢業生合照。（圖/平壤科學技術大學臉書專頁）

雖然相關薪資與福利並未公開列出，生活範圍更因外國人身份而受限於校園之內，但比起前述硬性條件來說，這個難得的前進北韓任教的機會，可能更令外界好奇，在這個「自感幸福度最高」的國度生活，會是一種怎麼樣的體驗。可校方也不傻，條件中直言，「我們將優先錄取有長期規劃和留校多年打算的申請者。」就是為了過濾那些為了「體驗」和「經驗」慕名而來的人。

(中時電子報)