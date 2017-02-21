最好生日禮物！許維恩直播中親KID閃爆

KID和許維恩同框曬恩愛。(圖／翻攝自KID臉書）

應網友要求，許維恩啾咪KID。（圖／翻攝自KID臉書）

KID（林柏昇）去年認愛許維恩，小倆口雖不常在鏡頭前放閃，但感情依舊甜蜜蜜，20日他在臉書直播，小倆口同框曬恩愛，更得到女友的「啾咪」，讓他直呼「這是最好的生日禮物！」

21日是KID的生日，他經營的火鍋店員工特地把開幕日定在這天，希望給他個驚喜，20日不少圈內好友先到店裡捧場，包括小禎、佩甄，還有女友許維恩和2個姊姊，他也開臉書直播和粉絲分享，介紹到許維恩時更說：「最大的重點就是這個人。」

他先是貼心幫女友宣傳美睫店，又透露火鍋店開在對面要來監視他，最後應網友要求吻一下，許維恩對著KID帽子上的LOGO親了一下，笑說：「這樣會被截圖啦」，雖然無緣看到親嘴畫面，但仍讓粉絲快被兩人互動閃爆。

(中時電子報)