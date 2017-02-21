交通部：司機駕時改善7月31日前完成討論

蝶戀花國旅團遊覽車發生國道重大翻覆意外，引爆爆遊覽車、旅遊業管理問題。（圖／黃世麒攝）

蝶戀花國旅團遊覽車發生國道重大翻覆意外，引外界質疑，自去年719陸客團火燒車後，交通部對改進遊覽車、旅遊業管理缺乏作為。昨交通部政務次長王國材指出，719事故後，交通部列管22項遊覧車策進做為，交通部長賀陳旦也不斷在部務會報督促執行，已有15項結案。

王國材說明，已完成項目包括加強防制酒駕、落實逃生演練、揭露表現不佳業者、大客車定檢附保養制度及陸客團駕駛工時查核等。他強調，遊覽車駕駛工時規定改善、退場機制，也在列管項目，將於今年7月31日前完成討論，「遊覧車安全改善將持續積極進行。」

王國材提到，將力推雙駕駛制，2月28日前，觀光局就會制定旅遊産品管理規範，嚴審旅遊產品，從嚴認定有超時工作疑慮的行程就必須替換駕駛，並於行程表掲露，並嚴格執行、稽查。

公路總局副總工程司林福山也表示，如果評鑑丙、丁等的遊覽車公司228連續假期就有出車，監理機關會全面調查該些遊覽車出團行程，如果發現駕駛時數超過10小時，就會強制更換司機。也會持續加強派人在各大風景區稽查駕駛是否超時駕駛。

依據交通部統計，719遊覽車事故後，共列管22項策進作為，有15項已完成。又分成立即可執行項目，包括「加強聯稽路檢」、「加強防制酒駕」、「鼓勵機關、學校優先租用評鑑優良業者遊覽車」、「輔導旅行業者設計陸客團旅遊產品採分時、分流及分區域等方式」、「旅行團出發前要求實施逃生演練」及「強化旅行業因應旅遊中之突發及緊急重大事件發生之通報機制」。

還有8項短期可執行部分，包括「揭露表現不佳業者名單」、「動態資訊系統規劃」、「營業大客車定檢均應附保養紀錄」、「協助遊覽車公會建立駕駛人輔導機制」、「遊覽車底盤分類適性打造」、「強化陸客團旅遊行程與遊覽車駕駛工時查核機制」、「車輛審驗後再抽驗複查」及「先進車輛安全法規檢討提前實施」。另有1項中長期可執行項目「大客車設置活動式安全窗」。

至於尚未完成部分有7項，包括「新車安全審驗及使用中車輛增訂電系審驗規範」，新車型自2019年1月1日起實施，延伸或變更車型自2021年1月1日起實施；「落實逃生演練之法規修正」，預訂於2017年3月初召開法規委員會議，審議通過後發布實施。

其他未完成部分有7項，包括「檢討駕駛駕車時間規定、退場機制」，交部表示，已蒐集國內外資料研析中，7月31日前完成討論；還有「健全營運體質」，213事故發生後，公路總局將於3個月內，就管理遊覽車的審議機制全面盤查檢討，於今年年底前修正審議辦法，並結合評鑑制度，分別給丙等2個月及丁等2週內改善期限，如果業者未改善或改善未達成效，則進一步停止部分營業，再不改善則廢止其汽車運輸業營業執照。

另外，交通部指出，213事故發生後，將於1個月內，檢討修正「汽車運輸業管理規則」，強制「遊覽車客運車輛全面裝設動態資訊系統（GPS）」，並介接至公路總局指定平台。

交通部表示，已規劃於「智慧運輸4年計畫」中投入經費，自2017年3月1日起，對國內1萬7千多輛遊覽車中，尚未裝設動態資訊系統（約2成）或系統功能未達需求之車輛補助裝設（最高補助50%或1萬元），預計半年內可完成全數安裝，並自9月起進行查核。

交通部指出，「研議修法強制加裝智慧車載系統」部分，213事故發生後，公路總局將於3月份再召開第2次研討會；另外，「輔導大客車車體廠提升打造品質」則由經濟部自行列管。

(中時)