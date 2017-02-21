黨主席選戰 估吳敦義掌握1／3黃復興選票

吳敦義頻頻走訪眷村聚會拉票。（林宏聰攝）

吳敦義參加基隆市青溪總會新春團拜。(黃靖惠攝)

國民黨主席選戰空前激烈，占有黨員結構四分之一強的黃復興黨部，成為各方拉攏支持的兵家必爭之地。農曆春節期間，洪秀柱、吳敦義、郝龍斌等人頻頻走訪眷村。面對這次黨主席選舉最關鍵的黃復興票源，據評估吳敦義至少掌握三分之一。最終，黨魁之爭會變成吳敦義與現任主席洪秀柱兩人之間的對決。

據《中評網》報導，退役少將、原南部後備司令部司令臧幼俠分析指出，這次黨主席選舉角逐到最後的只有吳敦義與洪秀柱。他觀察到不少眷村地區都已經開始在接受、支持吳敦義。例如台北松山區龍田里周邊有十幾個眷村，現在有好幾名里長在幫吳敦義動員，因為大家知道國民黨已經被民進黨鬥到絕境，在沒有一名強有力的領導人出現，黨是很危險的；他評估吳敦義這次選戰至少可拿下黃復興三分之一得票。

至於郝龍斌在台北成立競選總部，馬英九、吳伯雄及軍系大老許歷農等人都出席力挺，是否意味郝龍斌在黃復興票源比較強勢？臧幼俠表示，站台、連署跟秘密投票是不一樣的，會幫你連署的人不見得會把票投給你。他相信這些軍系大老有都有足夠的人情世故跟戰略智慧，他們其實都很清楚國民黨現在需要一位怎樣的領導人。國民黨應該趕快利用這兩年時間好好彌補（裂痕），如果選出來的黨主席之後還得再選出一個總統候選人，這對黨的團結可能又是一種傷害。

(中時電子報)