川普整隊 任命博士將軍為國安顧問

美國總統川普今天宣布陸軍中將麥馬斯特為白宮國安顧問。麥馬斯特是「博士將軍」，川普盛讚他「極天才、深具經驗」，他就位是組成「了不起的國安團隊」。

麥馬斯特（H.R.McMaster）身著軍裝，和川普及現任代理國安顧問凱洛格（Keith Kellogg）一同現身川普位於佛羅里達的馬阿拉哥莊園，在川普宣布任命他接手佛林的職位後，麥馬斯特簡短指出，他期待加入國安團隊，並盡所能地增進安全與保護美國人民，這是項「殊榮」。

麥馬斯特曾參與波灣、伊拉克及阿富汗戰爭，資料顯示，他西點軍校畢業後，研讀美國史、鑽研越戰，在北卡羅來納大學教堂山分校取得博士學位。

他1997年出版「失職」（ Dereliction of Duty）一書，嚴厲批評越戰時期高階將領未充分挑戰時任國防部長麥納瑪拉（Robert McNamara）及總統詹森（Lyndon Johnson），致美軍越戰時期的「戰略錯誤」。

麥馬斯特在川普面試多位候選人後出線，川普說，這組成「了不起的（國安）團隊」，他還暗示，他也和前美國駐聯合國大使波頓（John Bolton）會面，波頓將「另有任用」，川普說，「他（波頓）的很多想法我都非常認同」。

除國安顧問，波頓的名字也一度出現在國務卿的名單上，美國媒體曾報導，川普用人也很注重外在形象，據傳川普「不喜歡波頓的鬍子」，但如今川普盛讚波頓，他是否會成為副國務卿成為焦點。

國務卿提勒森日前希望提名雷根時代擔任人權與人道事務的助理國務卿艾布蘭（Elliott Abrams）接手副國務卿一職，但遭川普打回票，艾布蘭接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時說，他和川普談得很好，但白宮首席戰略師巴農遞給川普一些資料後，他的任命就遭否決。

不同於前總統歐巴馬的白宮國安會多由文人學者出身，川普時代的白宮國安會仍是五角大廈的軍方體系占多數，但麥馬斯特能有多少主導力量，有輿論分析，關鍵在巴農於幕後對國安會的掌控程度。1060221

(中央社)