美軍駐台誰得利？洪健昭：台灣隨時被捏死
前AIT台北辦事處長楊甦棣日前透露，待內湖新址啟用後，美方將派陸戰隊駐守。國民黨智庫資深顧問、前駐義大利代表洪健昭認為，美軍駐台對美國有最大好處就是，一旦南海發生戰事，會比從關島派軍馳援還近；然而對台灣一點好處都沒有，美軍隨時可「捏死」台灣，若蔡英文真這麼做，台灣等於死在她手裡。
美國總統川普在兩岸政策上態度反覆，外界憂心「棄台論」死灰復燃。洪健昭接受中評社專訪時表示，任何一個國家在國際外交作為上都有兩套，只要有利就會幫，沒利馬上就踢掉，完全看有沒有利用價值，大家必須體認。
外界關注美國派陸戰隊來台駐守AIT討論，是否會變成美軍駐台，乃至在台建置飛彈防禦系統，再度引發台海危機。洪健昭指出，AIT維安的陸戰隊基本上不會介入戰爭，駐軍問題是美國前駐聯合國大使波頓（John Bolton）主張將駐日本沖繩美軍轉駐台灣，以強化對中國的制衡。
2013年4月美日達成協議，要將駐紮在日本本土及沖繩的美軍撤到關島，洪健昭說，目前雖然還沒執行，但已經確定，所以美軍駐台灣對美國有很大好處，若南海發生戰事，美國馳援會比從關島派軍更近。
(中時電子報)
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