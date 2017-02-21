麥馬斯特任白宮國安顧問 政策受矚目

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美國總統川普「面試」多位人選後，決定由陸軍退役將領麥馬斯特接任白宮國家安全顧問。麥馬斯特擁有政策與戰地經驗，在軍方與外交界聲望極高。

川普（Donald Trump）在佛羅里達州馬阿拉哥（Mar -a-Lago）度假村宣布，陸軍3星退役將領麥馬斯特（H.R. McMaster）接任白宮國家安全顧問，接替因與俄羅斯不當接觸而請辭的佛林（Mike Flynn）的遺缺。

川普同時宣布，同樣由陸軍出身的代理國安顧問凱洛格（Keith Kellogg）接任國安會幕僚長，維持退役將領主導國安的人事安排。

54歲的麥馬斯特服役經歷完整，曾參與1992年沙漠風暴戰役，也曾派駐阿富汗與伊拉克，在五角大廈擁有極佳聲譽。

麥馬斯特對美國越戰挫敗的歷史極有研究，並以此取得北卡羅來納大學歷史博士學位。他的越戰策略論文和著作，是華府軍事外交界必讀書籍。

華府軍方與外交界多認為，相較於易怒與不按規矩行事的佛林，麥馬斯特是較佳人選，他專精於中東與反恐任務，對歐洲也有深入瞭解，但亞洲的北韓與中國可能是挑戰。

佛林上任24天即去職，引起美國媒體批評白宮運作紊亂。麥馬斯特就任後，同樣將面臨川普政策意向不確定，以及白宮幕僚的權力競逐。1060221

(中央社)