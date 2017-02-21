麥馬斯特任白宮國安顧問 政策受矚目
美國總統川普「面試」多位人選後，決定由陸軍退役將領麥馬斯特接任白宮國家安全顧問。麥馬斯特擁有政策與戰地經驗，在軍方與外交界聲望極高。
川普（Donald Trump）在佛羅里達州馬阿拉哥（Mar -a-Lago）度假村宣布，陸軍3星退役將領麥馬斯特（H.R. McMaster）接任白宮國家安全顧問，接替因與俄羅斯不當接觸而請辭的佛林（Mike Flynn）的遺缺。
川普同時宣布，同樣由陸軍出身的代理國安顧問凱洛格（Keith Kellogg）接任國安會幕僚長，維持退役將領主導國安的人事安排。
54歲的麥馬斯特服役經歷完整，曾參與1992年沙漠風暴戰役，也曾派駐阿富汗與伊拉克，在五角大廈擁有極佳聲譽。
麥馬斯特對美國越戰挫敗的歷史極有研究，並以此取得北卡羅來納大學歷史博士學位。他的越戰策略論文和著作，是華府軍事外交界必讀書籍。
華府軍方與外交界多認為，相較於易怒與不按規矩行事的佛林，麥馬斯特是較佳人選，他專精於中東與反恐任務，對歐洲也有深入瞭解，但亞洲的北韓與中國可能是挑戰。
佛林上任24天即去職，引起美國媒體批評白宮運作紊亂。麥馬斯特就任後，同樣將面臨川普政策意向不確定，以及白宮幕僚的權力競逐。1060221
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。