吳德榮：23日起氣溫驟降 連5天濕冷

氣象專家吳德榮今表示，23日鋒面及大陸冷氣團南下，伴隨降雨，天氣變化很大，愈晚愈冷。北市可降至攝氏14度、中部以北沿海空曠地區下探12度，連續4、5天濕冷，要注意保暖。

吳德榮今天在氣象應用推廣基金會「洩天機教室」表示，今天有小股的東北風南下，北台灣雲量增多、天氣轉涼，迎風面北部、東半部有一些局部短暫雨；明天轉東南至偏南風，氣溫又大幅回暖，但水氣很多、容易起霧，各地皆有局部短暫陣雨發生的機率。

他指出，23日鋒面及大陸冷氣團南下，氣溫驟降、伴隨降雨，天氣變化很大，愈晚愈冷，提醒民眾注意。24至27日大陸冷氣團影響，日、夜的氣溫皆低，整天濕冷；中部以北、東部降雨比較明顯，南部也有局部短暫雨的機率；迎風面及山區雨比較大。

吳德榮表示，28日冷空氣緩慢減弱，氣溫小幅回升，但北台灣仍偏濕冷。另外，24到27日3000公尺以上高山，氣溫已降至零度以下，水氣也很充足，降雪條件轉趨有利，可以期待。

23日晚上至25日，台北市的最低溫約可降至攝氏14度左右、中部以北沿海空曠地區低溫約在12度左右；26日及27日的氣溫，約僅1度的升幅，天氣持續濕冷，台北市的低溫約在15度左右、中部以北沿海空曠地區的最低氣溫則仍在13度左右。1060221

(中央社)