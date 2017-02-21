演唱會票房不理想＋退票潮 魏如萱：我怎可能沒感覺

魏如萱近年人氣攀升，獲得不少獎項肯定。(圖/本報系資料照)

魏如萱原為樂團「自然捲」主唱，後來單飛發行個人專輯，創作過《香格里拉》、《買你》、《你啊你啊》等多首膾炙人口的歌曲，也多次入圍金曲獎最佳女歌手，不過首度唱進高雄巨蛋，卻傳出票房不佳，甚至有許多歌迷紛紛退票，讓她備感失落，直呼「怎麼可能假裝沒感覺」。

魏如萱先前在TICC、Legacy等小型個唱，場場門票都銷售一空，2014在台北小巨蛋舉辦的「捉迷藏」演唱會，不僅創下門票秒殺紀錄，售票系統更是一度當機，這也讓她吃了定心丸決定首攻高雄巨蛋，不過銷售狀況不如預期，也讓她祭出催票絕招「演唱會妹仔多，男生快來」，不過距離開演不到一個月，銷售未見起色仍有上千張未賣完，就連網路都出現粉絲讓票、退票潮，也讓她大嘆不可能假裝沒感覺，但還是會努力唱，而且唱得要更好才行，因為不想讓到場支持的粉絲失望。

演唱會門票不甚理想，也讓魏如萱在臉書透露心情，她表示有一天不當歌手，還是有很多事情可以做，只是現在最喜歡的就是唱歌，這讓許多死忠粉絲不捨，紛紛留言打氣「不管怎樣都要去聽妳唱歌」、「我的世界不能沒有妳的音樂」，甚至表示退票讓票的一定都是有事走不開，要魏如萱別想太多。

(中時電子報)