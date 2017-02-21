收高鳴手尾線繩 陳珮騏泛淚：阿公留給我的心意
資深演員高鳴（本名劉明哲）生前罹患膀胱、腎、肺、淋巴、直腸、攝護腺等6種癌症，6日疑因久病厭世輕生，享壽83歲。昨（20日）是高鳴告別式，女星陳珮騏以高鳴義孫女身分出席，會後陳珮騏從高鳴女兒手中收到手尾線繩，她忍不住紅眼眶「這是阿公留給我的心意…」，感激高鳴子女接納她如自家人。
陳珮騏因拍戲與高鳴情同親爺孫，並稱高鳴為阿公，陳珮騏20日在臉書透露，原她婉拒阿嬤要讓陳珮騏以義孫女的名義列名訃聞，而在昨告別式中，阿嬤再提起要她以義孫女的身份拜別高鳴，陳珮騏說：「我厚顏順了老人家心願」，會後陳珮騏看一切已圓滿，原想默默離開時，突從高鳴女兒手中收到一條手尾線繩。
收到高鳴的手尾線繩，讓陳珮騏忍不住紅了眼，感謝高鳴家人沒有懷疑她對阿公的心意、並接納她如同自家人，陳珮騏也寫下：「真的無以回報…真的感激萬分…阿公，謝謝您生前對我的疼惜。」儘管已無緣再演祖孫，但兩人已親如祖孫，陳珮騏也會謹記高鳴教的人情義理，期望「阿公，一路好走～」。
(中時電子報)
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