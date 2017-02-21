蝶戀花事故後 林全：賀陳旦曾自請處分

針對蝶戀花遊覽車意外，行政院長林全(左)21日前往立法院備詢前表示，交通部長賀陳旦(右)第一時間表達自責與自請處分態度。(姚志平攝)

行政院長林全21日表示，交通部長賀陳旦第一時間為蝶戀花事故自請處分，但他認為要等到事情初步釐清後再來檢討責任，並記取教訓，以不負大眾期待。（姚志平攝）

國民黨立委昨要求交通部長賀陳旦應該為遊覽車翻覆事故負責下台。行政院長林全今天透露，賀陳旦在事故發生後第一時間曾向他表達自認沒把遊覽車管理給處理好，有表示自責跟自請處分的態度，不過林全認為無論是誰有自請處分或是請辭的想法，都應該等整件事情釐清後再來檢討責任。

觀光局長與公路總局長兩人日前為了遊覽車翻覆事故請辭下台，外界傳聞賀陳旦要求兩人下台，引發爭議。林全今天表示，「沒有『被請辭』的問題」，這次事件發生後交通部陸陸續續有人表示要自請處分，但他認為應該等到所有事情釐清後再檢討責任。

林全表示，這起事故令人遺憾，是遊覽車管理上非常嚴重的事項，不僅造成無辜生命犧牲，也凸顯長期以來遊覽車管理問題始終不能處理好。

林全認為目前首要做的是善後，目前善後還沒完全結束，還要釐清事實跟責任，並且把長年遊覽車的問題整頓過來，才足以避免以後不再發生類似事件，這工作顯然過去做得不好不夠成功，務必在記取教訓後有明顯效果才不負民眾期待。

(中時)