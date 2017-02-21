中南部空氣品質不佳 多處紅害等級

今天早上中南部空氣品質不佳，竹山、嘉義、台南及高屏地區多測站達紅色警示，對所有族群不健康，宜減少在戶外活動；埔里、南投及雲嘉南地區也有多處橘色提醒，敏感族要注意。

根據環保署空氣品質監測網，截至上午9時的觀測資料，橋頭、楠梓、仁武、左營、前金、前鎮、嘉義、台南、竹山9個測站的空氣品質指標（AQI）達到紅害的等級；埔里、南投、斗六、新營、小港等13個測站則呈橘色提醒。

環保署提醒，在紅色警示區民眾如果有不適，如眼痛，咳嗽或喉嚨痛等，應減少體力消耗，特別是減少戶外活動；有心臟、呼吸道及心血管疾病患者、孩童及老年人，建議留在室內並減少體力消耗活動，必要外出應配戴口罩，而有氣喘的人可能需增加使用吸入劑頻率。1060221

(中央社)