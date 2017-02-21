U2主唱波諾拜會彭斯 陷政治口水戰

愛爾蘭搖滾樂團U2主唱波諾（Bono）週末期間拜會美國副總統彭斯，並讚揚彭斯在非洲地區對抗愛滋病的貢獻。但當彭斯將兩人談話照片透過推特分享之後，立即引發政治口水戰。

彭斯（Mike Pence）18日在德國參加慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）期間，與搖滾樂壇知名人物波諾短暫會晤。

根據媒體報導，波諾當面感謝彭斯過去擔任國會議員期間，對於全球各地預防愛滋病擴散的努力。彭斯也讚美波諾長久以來對抗愛滋病的大力付出。

彭斯18日當天在推特發表與波諾談話的照片之後，卻讓這位歌手捲入政治口水戰。有網友回推寫道「波諾到底怎麼了？」，也有網友批評「我還以為我不可能再討厭波諾，但這真的很丟臉。」

波諾過去也曾公開讚賞前任美國總統小布希對於遏止愛滋病疫情擴散的努力。1060221

(中央社)