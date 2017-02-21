UFO干擾!？ 客機失聯 戰機護航

德戰機護航印度客機 驚見疑似飛碟黑點

圓圈中的神秘小黑點，網民懷疑是UFO。 (圖取自/youtube)

日前一架由印度孟買飛往英國倫敦的航班，在德國上空與控制塔失去聯絡，因恐防發生意外，兩架德國戰機出動搜尋攔截。當時戰機尾隨該機情形被在後方的英國航空公司航班乘客拍下，竟發現神秘小黑點，網民懷疑是UFO，推測這才是導致客機失聯的主因。

涉事客機為印度捷特航空的一架波音777客機，編號為9W118，由印度首都孟買飛往倫敦，當時機上連同機組人員共有345人。客機在飛過德國科隆途中突然與當地控制塔失聯，當局恐防機上發生意外，決定派遣兩架德軍歐洲颱風戰機護航及攔截。

當時錄影片段可見，其中一架颱風戰機靠近涉事客機，試圖用緊急頻道與客機機師聯絡，發現機師可能錯用通訊頻道以致失聯。戰機為保客機安全，繼續為其護航直至飛抵倫敦。

不過，有網民指出錄影片段出現一個細小的黑色物體，懷疑是UFO干擾才是導致客機失聯的主因。該錄影片段在youtube點撃已超過28萬次。

(中時電子報)