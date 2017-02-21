台灣藝術前輩張義雄追悼展 東京台灣文化中心展出

張義雄作品展。（文化部提供）

藝術跨越語言、在色彩、線調理找到共鳴！「台灣藝術前輩張義雄先生追悼展」、「made in Koganecho Vol.2」展覽聯合開幕茶會18於駐日本代表處台灣文化中心舉行。該中心為紀念去年逝世的藝術前輩張義雄先生，將於2月18日至3月13日規劃「台灣藝術前輩張義雄先生追悼展」，展出張義雄先生在台灣、日本及法國所描畫具詩情的33件油畫、12件水彩/素描，共45件作品。

「台灣藝術前輩張義雄先生追悼展」邀請台灣美術研究家森美根子女士策展，希望透過這次的展覽，讓觀眾跟沿著張義雄旅居的軌跡，感受其對繪畫的熱愛及對生命之苦與樂的深度諦觀。

黃金町駐村藝術家作品。（文化部提供）

此外，駐日東京臺灣文化中心同時間與日本駐村機構黃金町合作，於2月18、19日在該中心展出「made in Koganecho Vol.2」，介紹丁昶文、陳亭君、陶韡、井上絢子、山本貴美子5位台、日藝術家作品。

駐日台灣文化中心主任朱文清表示，張義雄先生是台灣美術前輩的代表，走過戰爭與政治壓迫的年代，在創作自由的年代，年輕藝術家更能將對生命的體驗從作品中表現。希望藉由同時展出張義雄與5位台灣、日本年輕藝術家作品，一方面讓背景迥異的藝術家。

透過藝術深化交流、相互刺激，以創作更好的作品為目標。另一方面以藝術的觀點連結台灣藝術的過去與現在，同時促成台灣、日本藝術交流，攜手將台日藝術文化走進世界、飛向國際。

(中時電子報)