首登倫敦國際時尚展 台灣館獲策展獎

台灣館首次登上倫敦時裝週的國際時尚展（IFS）舞台，就傳出好消息，獲得策展特別獎（Special mentions）。

2017年倫敦時裝週16日登場，期間舉辦國際時尚展，由英國文化協會（British Council) 及英國時裝協會（British Fashion Council） 共同舉辦，邀請不同國家設計師，透過時尚藝術反映當地文化，台灣今年首次展出。

今年主題為「Local/Global」（在地/全球），有來自26個國家、逾80位設計師參展。台灣展區由公關公司Dyelog旅英創辦人陳秀珊受邀擔任策展人，主題是「Incarnation（化身）」，將舊時代的物品給予新生命，融入當代文化藝術概念。

陳秀珊表示，展覽從募資開始籌備約1年，3件展品以洋裝為起點，分別使用不同的素材及題材，傳達對於台灣自然環境的關切，並回顧台灣工業發展對環境的影響。

3件展品分別由織品藝術家陳穎婷、設計師陳劭彥，以及街頭服飾品牌製作，象徵重金屬工業時代、塑膠產業與代工產業時期，以及與生態保育的連結。其中，陳劭彥把紅白塑膠袋解構後，加上服裝元素，包括鋪棉、綁繩及警示膠帶等細節重組，讓大家思考塑膠袋帶來的影響。

展覽19日頒獎，台灣館獲得策展特別獎。陳秀珊表示，評審喜歡台灣館準確、簡單運用3套服裝來詮釋大會主題「Local/Global」（在地/全球），既闡述台灣工業的進化與世界的連結，也意涵設計師對台灣土地的關懷。1060221

(中央社)