國安創客加盟大企業開放創新聯盟 展現雙創發展新態勢

國安創客加盟的大企業開放創新聯盟，提供各類向企業優質服務（圖主辦單位提供）

新年伊始，國安創客為給創業者提供更好的創新創業環境，於2017年2月17日在國安創客•北京中心舉行國安創客加盟大企業開放創新聯盟簽約儀式，雙方就為創業者搭建更加優質的創業平台，為雙創發展注入新活力達成協議。

雙創作為中國經濟新的關鍵詞，正在對中國經濟的發展產生重大影響。作為國家經濟發展新引擎和結構性改革的重要內容，雙創呈現出開拓、升級發展的新態勢。國家發改委副主任林念修曾表示：雙創生態在不斷優化，創客群體在不斷擴大，我國已經進入了大眾創業、萬眾創新的黃金期。

值得注意的是，大型企業雙創支撐平台正大幅增長。通過搭建雙創支撐平台，開展開放式創新合作，實現了大企業和小企業共享資金、共享技術，有效放大內部員工及小企業的創新創業能量，實現了共享發展、共同成長。

國安創客作為行業「國家隊」，積極踐行國家雙創政策，早在2015年率先提出打造最具規模創客產業運營平台的構想，滿足大眾創業者最為迫切的資金、場地、市場、扶持與成長等需求，同年7月，國安創客在線構建起了融匯五大類創客、八大平台、九大服務的產業在線服務平台。目前，國安創客在線服務平台一期產品已上線，為廣大創業者提供創業路上的所需。同時，國安創客還在未來辦公、創新沙龍路演等領域為創業者提供更多扶持與支持，通過加盟大企業創新聯盟，這一作用將得到更大的發揮，將著力推動雙創向更大範圍、更高層次、更深程度發展。

此次國安創客加盟的大企業開放創新聯盟，將提供大企業創新需求的發佈對接線上和線下平台。據瞭解，目前已有國際各行業骨幹企業提出明確意向加盟，聯盟以全球創新創業發展的視角、以各家企業業務運營的實際需求，合作共享產業資源。

與談嘉賓，就開放創新、合夥人制度及股權分配等議題各抒己見（圖主辦單位提供）

本次簽約儀式，還邀請到中信國安科技控股有限公司輿情辦主任劉燈、北京海置科技服務有限公司總經理聶麗霞、北大新媒體研究院社會化媒體研究中心副主任趙雯雯、星瀚資本創始合伙人楊歌、青山資本高級投資經理孔萌等領導與嘉賓，就大企業如何開放創新、合伙人制度及股權分配等議題進行討論。

(中時電子報)