台南市警分局長交接 局長黃宗仁連跑3場

台南市警局長黃宗仁（中）上午親自到第一分局，舉行分局長交接典禮。（黃文博攝）

第一分局今早舉行分局長交接典禮。（黃文博攝）

第一分局長交接典禮，地方人士和民意代接全員到齊。（黃文博攝）

台南市警局今天舉行分局長交接儀式，警局長黃宗仁上午連跑了永康分局、第一分局、第四分局的分局長交接典禮，第一分局長張樹德調升保二總隊主任秘書，職務由原四分局分局長邱文亮接任，上午的交接典禮，在一分局大禮堂舉行，除了黃宗仁親自到場外，市議員王家貞、陳金鐘、立委黃偉哲和地方里長，幾乎全員到齊。

黃宗仁在交接儀式結束後致詞表示，分局長的交接，過去慣例都在是在總局舉行比較多，他所以選擇逐一跑到分局主持交接儀式，就是希望到地方與議員、里長和警友會兄弟見見面、交換意見，更大的目的，就是在展現警力，顯示警方維護治安的決心。

(中時)