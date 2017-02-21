中南部紅色警報 應減少戶外活動

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受大氣擴散條件不佳等因素影響，中南部多個測站空氣品質指標（AQI）21日晨達151以上的紅色指標。圖為上午嘉義空污情形，遠方工廠的煙囪已糢糊不清。中央社記者江俊亮攝 106年2月21日

受大氣擴散條件不佳等因素影響，中南部多個測站空氣品質指標（AQI）今晨達151以上的紅色指標，建議所有族群應減少戶外活動。

嘉義市衛生局表示，根據環保署空氣品質監測站資料，今天上午8時嘉義市AQI達151（對所有族群不健康）的紅色指標，此外竹山、台南及高屏地區也有多個測站呈紅色警示。

衛生局指出，空氣品質指標（AQI）151～200對所有人的健康都有影響，尤其對敏感族群可能產生較嚴重影響，因此提醒所有族群應減少在戶外活動。

衛生局表示，空氣品質不佳不僅毒害呼吸道，運動時耗氧量增加，吸入的汙染物必然更多，這對原來就有慢性支氣管炎、肺氣腫、哮喘等病人，特別容易誘發或症狀加重。

根據環保署空氣品質指標與健康影響及活動建議，AQI達151～200時，民眾若有眼睛痛、咳嗽或喉嚨痛等症狀，應減少戶外活動；學生族群應避免長時間劇烈運動或其它戶外活動。

衛生局提醒民眾，空氣品質不佳時，可隨身攜帶一般外科用或活性碳口罩及藥品，室內也應適當關閉窗戶或開啟HEPA濾網空氣清淨機，以維持室內空氣品質，守護健康。1060221

(中央社)