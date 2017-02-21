厄文說地球是平的 遭林書豪笑虧

美國職籃NBA克里夫蘭騎士隊當家後衛厄文主張地球是平的，哈佛畢業的布魯克林籃網隊後衛林書豪糗他說，個人代表母校哈佛大學等，支持厄文獨到的天文見解。

厄文（Kyrie Irving）發表這麼狂的觀點，林書豪隨即在個人推特頁面貼文，並搭配美國媒體曾報導，林書豪堪稱史上最瘋狂的髮型照片，以與厄文的瘋狂呼應。

林書豪貼文說，僅代表他效力的布魯克林籃網隊，以及他曾就讀的哈佛大學發表聲明，完全支持厄文的地平說，並附上表示大笑的網路用語「LOL」。

厄文參加騎士隊的隊友佛萊佛萊（Channing Frye）與傑佛森（Richard Jefferson）主持的廣播節目，厄文反駁佛萊和傑佛森說地球是圓的，並堅持「地球是平的」，並說「地圓說」是編造的謊言。1060221

(中央社)