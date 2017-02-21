倫敦時裝週 黃薇展2017秋冬新作
旅英台灣服裝設計黃薇在倫敦時裝週展出個人品牌JAMIE WEI HUANG的2017年秋冬新作，並與風靡全倫敦的刈包店「Bao」合作，在現場提供奶黃包，吸引看秀觀眾搶拍。
黃薇畢業於倫敦聖馬汀藝術學院，在學期間曾於英國知名品牌亞歷山大．麥昆（Alexander McQueen）與克里斯多福．克恩（Christopher Kane）實習，並在畢業後參與2012倫敦奧林匹克閉幕式服裝設計與製作，2013年贏得柏林國際服裝大賽「未來設計師獎」（Designer for tomorrow）。
黃薇19日重回畢業的聖馬汀藝術學院發表秋冬新作，結合裝置藝術以及視覺、音樂效果，把現場打造得有如夢幻森林。
黃薇的秋冬新作延續2016年秋冬的浪漫元素，把寬袖和半高領元素，用更大膽卻經典的色調展現，喇叭褲帶出復古氛圍。秉持一貫中性俐落剪裁與皮革精工製作。遵循傳統手工的西裝與風衣外套為主軸，男式襯衫與高腰羊毛裙則帶出舊時代印象。
「Bao」則是在現場提供外表有點令人害羞的奶黃奶頭包，讓不少看秀的觀眾拿起來擺拍。1060221
(中央社)
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