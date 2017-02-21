林全：賀陳旦自請處分 事件釐清後處理
蝶戀花遊覽車意外，行政院長林全今天表示，交通部長賀陳旦第一時間表達自責與自請處分態度，他對賀陳旦表示，等所有事初步釐清後，才會檢討責任。
他說，賀陳旦曾在第一時間對未能做好遊覽車管理，有表示自責與自請處分態度。
林全上午在立法院被問交通部公路總局與觀光局長是否「被請辭」時表示，沒有「被請辭」問題。事件發生後，交通部同仁陸續表達要自請處分，等所有事初步釐清後才會檢討責任。事件發生令人遺憾，且凸顯始終不能處理好遊覽車管理。
他說，整起事件發生後，第一要善後，善後工作目前尚未完全結束；釐清事實與責任；整頓長期遊覽車管理結構問題，這足以避免以後不要發生類似事件重要關鍵。這工作顯然過去做得不好、不夠成功，務必在這次事件記取教訓後能有突破性明顯效果，才不負社會大眾對政府期待。
至於中國國民黨立法院黨團仍要求賀陳旦下台，林全表示，所有人自請處分或對職務上有請辭想法，都會在事情釐清後處理。1060221
(中央社)
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