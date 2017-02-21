演出時當眾遭毆 亞倫卡特忙澄清
曾有「新好弟弟」之稱的偶像歌手亞倫卡特（Aaron Carter），驚傳上週在伊利諾州一場演出時當眾遭到樂手毆打。他透過發言人澄清表示，並沒有使用種族歧視字眼。
1987年出生的亞倫卡特，是1990年代熱門團體「新好男孩」（Backstreet Boys）成員尼克卡特（Nick Carter）的弟弟。雖然個人專輯曾有數百萬張銷售量的好成績，但2013年底卻因為欠稅350萬美元而宣告破產。
根據媒體報導，17日晚，在伊利諾州布萊德雷（Bradley）的一場小型演出上，正當亞倫卡特準備出場時，一名樂隊成員正好拿著台下觀眾的手機在開玩笑，因此這位男歌手要求保全人員將這名樂手驅離舞台。
目擊觀眾表示，當這名樂手被帶走時，亞倫卡特說：「再見了，菲利佩」（Bye Felipe），結果這名西班亞裔的樂手憤而衝上台，揮拳毆打這位男星，扭打之際還造成舞台上電腦、音響損壞。
報導指出，事後臉上帶血的亞倫卡特被緊急送醫，當地警方也展開調查。
亞倫卡特透過發言人對媒體澄清指出，這位男星並沒有使用種族歧視字眼，而只是將日常俚語經常使用的「再見了，菲利西雅」（Bye Felicia），改成男生名字變成「再見了，菲利佩」，結果頭部就遭到兩記重拳毆打而流血，必須送醫觀察治療。
事發隔天，亞倫卡特透過推特向粉絲報平安，分享了一張他與小狗的合照，並寫道「醫院令人討厭，霸凌也一樣讓人討厭。不過我的臉還是一樣帥，並沒有被打到。」
原訂19日在布萊德雷的另一場演出，在這起事件發生後則宣告取消。1060221
(中央社)
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