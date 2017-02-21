澳輕型機墜毀 目擊者：火光衝天

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澳洲1架搭載5人的輕型飛機今天墜毀墨爾本（Melbourne）附近的1個購物中心，根據目擊者和官員，這場墜機造成「9或12公尺高的火球」，黑色濃煙直衝天際，看起來就像電影特效。

法新社報導，這架豪客比奇（Beechcraft）飛機起飛後不久即轉向飛進伊森頓機場（Essendon airport）旁的購物中心，所幸購物中心尚未開門做生意。根據「每日郵報」（Daily Mail），這間購物中心上午10時才開張，事發當時只有少數職員在場。

每日郵報說，根據未經證實通報，當局已找到2具遺體。不過維多利亞省（Victoria）警方尚未證實死傷數字。

法新社報導，維多利亞省警方告訴媒體，「目前談論有沒有傷亡還太早。」

警方表示，調查工作聚焦在「災難性發動機失靈」。

1輛計程車司機告訴澳洲廣播公司（ABC）廣播電台說，現場有「巨大火球」。

這名名叫傑森（Jason）的小黃司機說：「我看到1架飛機...它撞上建築物後冒出巨大火球。」

每日郵報報導，另1位民眾告訴「世紀報」（The Age），現場宛如電影「特效」場景，「火光衝天，火球達9到12公尺高。我們紛紛跑下車查看烤漆溶了沒。」（譯者：中央社蔡佳敏）1060221

(中央社)