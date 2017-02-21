競選團隊馬立郝強 郝龍斌後勢看漲

我要評比

郝龍斌20日成立競選辦公室，找來副主席胡志強擔任競選團隊主委，整場記者會以「好強聯盟」為主題。（黃世麒攝）

國民黨主席參選人郝龍斌（中）20日成立競選辦公室，前總統馬英九（左二）應邀出席。（黃世麒攝）

目前5位國民黨主席參選人，各擁優勢。前台北市長郝龍斌，過去一週在馬英九、朱立倫、胡志強「馬力強」現身支持後，現在後勢看漲。

港媒中評社分析，前副總統吳敦義有本土派與馬吳競選團隊支持、國民黨主席洪秀柱有黨機器可運作；前國民黨首席副主席詹啟賢則是有前副總統蕭萬長與馬蕭競選團隊奧援，台北農產公司總經理韓國瑜則是用個人風格與魅力擄獲年輕選票，郝龍斌看起來相對弱勢。

但在過去一周內，郝龍斌選戰團隊布局，讓他實力大增。軍系部分，兩位二級上將坐鎮：「老爹」許歷農擔任中興後援會榮譽會長，王文燮擔任競選辦公室主任；加上老爸郝柏村原有勢力，在兵家必爭的黃復興黨部，郝龍斌至少立於不敗之地。

其次，郝龍斌邀請前台中市長胡志強出任另一位競選總部主委，胡志強除深耕台中多年，目前也擔任全國公教軍警暨退休人員聯合總會總會長職務，可以強化軍公教對郝龍斌的支持。

前總統馬英九，原本被認為支持前副手吳敦義，但馬19日直接參加郝龍斌競選總部的成立活動，加上馬辦發言人徐巧芯兼任郝龍斌發言人，被認為是馬英九力挺郝龍斌的象徵。

新北市長朱立倫方面，兩人之前就有「雙北合作」默契，近期也傳出朱立倫陣營私下邀請郝龍斌與會，意向十分明顯。

在「馬立郝強」加持下，郝龍斌的後勢看漲。

(中時電子報)