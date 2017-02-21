MLB》貝騰塞斯事件 兩前洋基老將這麼說

貝騰塞斯想靠仲裁加薪，卻遭洋基總裁狠狠教訓。(美聯社資料照)

洋基總裁列文(Randy Levine)日前與主力佈局投手貝騰塞斯(Dellin Betances)薪資仲裁，強硬且激烈的手法，引起外界群起議論，為球隊拚盡全力卻遭如此對待，去年甫離開洋基的貝爾川(Carlos Beltran)與麥坎(Brian McCann)，也替小老弟大抱不平。

《紐約郵報》報導，貝騰塞斯因不滿意洋基開出的年薪300萬美金續約條件，選擇與球團仲裁，希望讓薪資提高到500萬美金，孰料最後不僅仲裁失敗，還被列文狠狠修理了一頓，批評他不值這個價，讓他忍不住抱怨，「本想把一切拋在腦後，但他(列文)說我是被經紀人利用的受害者？我只是想要一張公平的合約。」

列文不願加碼，貝騰塞斯只是中繼、非終結者的定位，是一大主因，麥坎也認為，即使貝騰塞斯在9局前，完成球隊賦予的重任，仲裁時這些依然會被忽略；貝爾川則以過來人身分，安慰小老弟，「過去我也曾經歷這些事，這讓我更了解棒球，一切都是在商言商，現在球隊反不希望他有任何閃失，因為他們明白他的價值。」

(中時電子報)