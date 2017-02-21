安潔莉納裘莉 烹調黑蜘蛛大快朵頤

這是怎麼一回事？英國國家廣播公司專訪好萊塢女星安潔莉納裘莉談離婚，她卻指導來訪的記者如何享用柬埔寨當地國民美食，那就是烹飪蟋蟀、蠍子與蜘蛛。

根據英國國家廣播公司（BBC）官方推特網頁，安潔莉納裘莉（Angelina Jolie）果然夠大膽，有毒且全身黑的狼蛛（tarantula）在眼前，沒有歇斯底里更沒有驚聲尖叫，而是從容不迫又煎又炸料理後飽餐一頓。

來訪的記者找她談與布萊德彼特（Brad Pitt）的離異、當前國際政治情勢以及如何獨自撫養6個小孩，不過她卻把專訪轉換成異國風味美食單元。

安潔莉納裘莉說，這些柬埔寨的國民美食背後有個心酸的故事，原來當年柬埔寨內戰頻頻，百姓求生存只好克服恐懼，花心思烹調這些駭人的小東西下肚求溫飽。

她對著鏡頭親自指導如何料理看了就讓人毛骨悚然的蠍子與蜘蛛，並且咀嚼狼蛛的8隻腳直誇美味，心臟欠安的讀者建議慎入。1060221

(中央社)