逆天搖擺抽筋舞超魔性 中國大媽爆紅

一支「逆天搖擺抽筋舞」影片近來在中國大陸網路爆紅，導致不少各地舞友親赴河南省鄭州向「雙槍老大媽」王玲芝學舞。大媽說，自創「打架舞」時，本意為伸筋拉骨，沒想到竟然引發追捧。

綜合中新網、映象網以及新浪微博等報導，「逆天搖擺抽筋舞」近來在大陸微博創下逾千萬人次點閱，這支舞跳起來就像觸電或抽筋般，中間還夾雜著「我的小拳拳打你胸口」等肢體語言，讓人不禁捧腹大笑。

網名「雙槍老大媽」的中國大媽王玲芝說，幾年前退休後，愛打麻將，因為久坐麻將桌前，患上頸椎病，嚴重時連彎腰穿衣服都困難，後來，孩子們把自己「攆」到公園，讓她學跳舞健身。

她說，一開始是學跳老年交誼舞，可能是因為動作太規範舒緩的緣故，效果不佳。後來，她與幾個老朋友乾脆自創一種很隨意、幅度很大的舞，取名「伸筋拉骨」舞。

中國大媽與大叔一邊跳舞，一邊還自拍，把影片上傳微博，沒想到一夕爆紅，被網友取名為「逆天搖擺抽筋舞」，導致他們的粉絲一路飆升，來自大陸各地舞友親赴鄭州人民公園中心廣場，向他們「拜師學藝」。

王玲芝說，這支舞原本取名「伸筋拉骨」，原意是用來強身健體，1個月前又加入相互打打鬧鬧的「打架舞」橋段，可以用「小拳拳」捶舞伴的胸口或腦袋，也可以對第三人，舞姿可隨個人心意隨時變換。

她說，愛跳這支舞的團隊現在成員有40多人，還有很多來自東北、海南島、新疆等地網友開車連夜連日趕到鄭州學這種舞。以前，下雨時，大家就不跳舞了，但因應外地舞友，現在每天得從下午3時跳到傍晚6時。

王玲芝說，透過跳舞，自己的肩椎病、頸椎病不藥而癒，體重也減輕10多公斤，而且現在每天跳舞跳好幾個小時也不會累。1060221

(中央社)