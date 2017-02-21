國3北土城交流道 通過可行性評估
交通部台灣區國道高速公路局高速公路增設及改善交流道審議委員會決議，有條件通過新北市政府提送，增設國道3號北土城（清水）交流道案。
新北市政府交通局表示，高公局召開國3增設北土城交流道工程可行性研究審查會，有條件通過「北土城交流道（原清水土城交流道）」。將依審查意見，儘速修正報告書送高公局核定，以便加速推動北土城交流道。
交通局表示，北土城地區民眾，目前僅能利用中和交流道及土城交流道進出高速公路，但這2處交流道尖峰時間常壅塞，造成民眾交通不便。
民主進步黨籍立法委員吳琪銘表示，土城清水地區是新北市五星開發計畫重點項目之一，鄰近舊土城彈藥庫，正在規劃為司法園區，未來還有1000床位的土城醫院。
土城地區擴大土城都市計畫（土城彈藥庫）、暫緩發展區開發及興建土城醫院，亟需聯外交通因應，地方民眾希望儘速興建北土城（清水）交流道。
此案早自民國95年起即由地方政府提案，但在進入審查會前，已被高公局7次退件。新北市府自102年向高公局申請，吳琪銘任新北市議員時也極力爭取，並列為立委競選政見。吳琪銘表示，未來土城交通必定大不同。
規劃中的北土城交流道歷經地方說明會及多次審查修正，規劃土城區金城路以南、明德路以西，高速公路39K+600附近，增設交流道銜接金城路。
交通局表示，感謝中央政府支持，與歷來立委、新北市議員及地方代表協助，後續將與高公局密切合作，儘速完成北土城交流道。
吳琪銘表示，上任後，重新整合可行性條件及數據，也請交通部次長祁文中與高公局長趙興華現場考察，實地體會當地交通狀況與必要性，也在行政院總質詢中不斷疾呼，要求行政院重視。1060221
(中央社)
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