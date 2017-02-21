紐約萬人反川普 高喊不是我的總統

約1萬名反川普抗議群眾今天在紐約街頭遊行，高喊「不是我的總統！」；在美國慶祝總統日這天，全美各地其他城市的民眾也加入示威。

法新社報導，這波「不是我的總統日」抗議活動目的在展現，在川普1月20日就職滿1個月後，反對這位共和黨總統的草根運動還是很強烈。

川普在推特以大寫字母推文慶祝總統日，寫著「總統日快樂－讓美國再度偉大！」

反川普人士今天趁著向美國總統致敬的聯邦法定假日，在洛杉磯、芝加哥、亞特蘭大與華盛頓等數座城市集會。

在川普住處所在的紐約，來自不同年齡層與背景的示威群眾聚集於哥倫布圓環（Columbus Circle），地點就在川普國際飯店（Trump International Hotel）前面與紐約中央公園（Central Park）附近，宣洩他們對總統川普的不滿。

集會現場氣氛歡樂，根據非官方的警方統計人數，示威群眾增至1萬人。

路透社報導，紐約示威主辦單位表示，他們反對川普的施政方針，包括提議削減聯邦支出與在美國與墨西哥邊界築牆。

主辦單位在臉書（Facebook）表示：「川普名義上是我們的總統，但從意義上來看，他攻擊紐約客身體力行的每個價值觀，不代表我們的利益。」

退休的心理治療師史特勞斯（Rima Strauss）穿著牛仔外套出席，別著「不是我的總統」徽章，另一個徽章印著俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）抱著穿著尿布的川普。

史特勞斯說：「他在傷害我們的國家。如果我們不做點事，我們的國家就會沒了。」他說：「川普不會聽我們的，不過，如果一般民眾在街頭遊行，也許我們將對川普產生一些反抗作用，我希望是如此。」

參與示威的麥克菲（Rachel McPhee）向有線電視新聞網（CNN）表示，她希望「民眾持續前來反抗這個政府，讓川普知道有多少人反對他，因為他沒有贏得普選，不代表整個國家。」（譯者：中央社張曉雯）1060221

(中央社)