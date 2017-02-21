兩岸金融休眠 李瑞倉：絕對不是事實

我要評比

金融監督管理委員會主任委員李瑞倉今天針對兩岸金融是否休眠表示，絕對不是事實。金融業與對岸來往一直非常密切頻繁，維持正常交往，但礙於目前兩岸政治氣氛，不便大肆張揚。

媒體報導，兩岸急凍，政治氛圍不佳，雙方金融業進入休眠期，各銀行登陸合作案幾乎全面撤守。

李瑞倉上午在立法院受訪表示，他有看到媒體下這個標題，但完全不是事實。

金融監理方面，他說，金融業與對岸來往一直非常密切頻繁，也維持正常交往關係，大家互相協助並在專業上交流，但礙於目前兩岸政治氣氛，當然不方便大肆張揚。

李瑞倉表示，有時處理事情或描述不要太危言聳聽，雙方一直有合作案進行。

至於兩岸金融三會（金銀會、金證會、金保會）是否還會召開？他說，還要再看，也不一定要用這個名義，還有其他交流機會，會與對岸密切協商。1060221

(中央社)