現代私塾在金門 倪振金辦古風小學堂

金門大學老師倪振金自設古風小學堂，免費傳授小四到高一學子古今中文和普世價值知識，盼年輕世代明白讀聖賢書，要以天下蒼生為己念，而非圖一己私利。

金門金城鎮古區人倪振金，18歲赴台從軍，陸軍官校畢業；民國87年以上校指揮官退伍後，在南部大專校院學任教，103年底回鄉定居。現在金門大學兼課，教授國文、法學緒論等科目。

倪振金的父親受過私塾教育，母親出生書香世家；幼年時父母鼓勵他讀書，他也經常聆聽長輩說故事；就讀金門高中時對文史有興趣，喜愛閱讀；進入陸軍官校後，幾乎讀遍圖書館內藏書。

倪振金20年前陪女兒到美國讀書，對美國活潑、寓教於樂，鼓勵多於苛責的教育方式，心嚮往之，希望也能培育勇於表達，擁有獨立思考能力的學子。

倪振金說，一般台灣學生的知識只限於學校和補習班所教的內容，他要打破這種窠臼，用不同的課程豐富學子的內在世界。尤其，孩童是國家未來主人翁，可塑性高，他要幫助孩童接觸正確的知識管道、養成獨立思考能力，長大後才會自己尋求知識，進而貢獻社會。

在這樣的理念下，現代私塾概念的「古風小學堂」應運而生。

倪振金在金門金城鎮古區古風巷一手打造的自宅「古風草堂」104年底完工，從門口對聯「書香琴瑟弦歌奏，劍氣簫心攬轡行」，就可看出倪振金作育英才的決心。

步入大廳，倪振金用裝置藝術來呈現祖宗牌位，以南宋大儒張載所言讀書人的理想典範：「為天地立心、為生民立命、為往聖繼絕學、為萬世開太平」，自我勉勵，也彰顯他興辦古風小學堂的核心價值。

隔年2月，「古風小學堂」開課。與一般現代私塾不同的是，古風小學堂不只教古今中文，還傳授普世價值的知識，讓年輕一代保有傳統社會的敦厚，並培養他們身處這個世代的氣度和器識。

例如，文學方面講詩經、楚辭，也介紹「理想國」、柏拉圖；史地方面同時敘述三皇五帝和兩河文明；在開拓學子視野方面，倪振金會說明京都議定書、介紹聯合國；北斗七星等天文常識也在講課之列。課堂牆上更掛著中華民國和世界地圖，讓學子有世界觀。

「知識就是力量」，但倪振金說，社會上不乏「書讀得越多的人，做的壞事越多」現象，他要讓學生明白，讀聖賢書是為了以蒼生為己念，而不是圖一己私利，並且要灌輸學生「施比受更有福」的人生價值。

倪振金表示，「學校教的是考試分數，我要教的是真正的知識和品德」。除了詩詞，他不會要學生死背。

除了知識教育，下課10分鐘的茶點時間，就是倪振金最佳的生活教育場域，他可以伺機教導國際用餐禮儀、互相禮讓等好品德。

不過，曾有人以為古風小學堂是補習班，加上全程免費，還有人質疑倪振金是否別有所圖。倪振金說，他只是把上天給他的恩典回饋給天地，也盼望能夠恢復孔子時代的師生情誼。

倪振金說，「這是我應該做的，我不求名不求利」；他並堅持不接受家長饋贈「束脩」。

「古風小學堂」招收小四到高一的學子，每週六上午9時30分到11時30分上課；一年為一期，以忠孝節義書劍江山為入學的輩分。每期招收7人，首屆「忠」字輩已經結業。倪振金說，經過1年的薰陶，學生氣質與初上課時明顯不同，讓他倍覺欣慰。第2屆「孝」字輩25日始業，依然遵循古禮拜師上課。1060221

(中央社)