臉書發文挺遣返非法外國人 老師遭停職
華盛頓州普羅瑟（Prosser）一名公立學區的小學老師，日前在臉書發文支持將「非法外籍人士」遣送出境，結果遭到停職處分。
16日當天，全美各地許多城市紛紛響應「無移民日」（A Day Without Immigrants）活動，實際作法包括移民家庭不送小孩上學，不出門消費也不上班，以表達對總統川普對待移民措施的沉默抗議。
華盛頓州普羅瑟地區一名小學老師，15日晚間則透過臉書發文寫道，應該對「無移民日」活動展開杯葛，她也認為應該把「非法外籍人士」通報給美國移民暨海關執法局（Immigration and Customs Enforcement）。她寫道，美國移民暨海關執法局需要大家提供「這些人的姓名、所在地點（不管是工作場所或住處）以及確切的進一步相關資訊」。
另外，這名老師在發文中也強調：「如果我的發文冒犯了你，拜託請幫我一個忙，直接把身為美國佬的我刪除好友。」
華盛頓州媒體報導，這名小學老師的臉書發文曝光之後，學區當局接獲大批民眾與學生家長透過電話、電子郵件投訴，認為發文內容「令人感到氣憤，也深感憂心」。
由於這名女老師的臉書發文可能涉嫌國籍仇視與冒犯，目前已經遭到停職處分。當局並未公布這名女教師姓名，僅表示她任教於基尼河景小學（Keene-Riverview Elementary School）。
普羅瑟學區（Prosser School District）發表聲明指出：「基於安全秩序相關考量，同時顧及校園環境可能遭到破壞，這位老師已經暫時停職，等候學區進一步調查。」
普羅瑟學區也強調，這名老師的臉書發文內容完全不代表學區的看法、信念或價值觀。1060221
(中央社)
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