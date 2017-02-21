超商店員遭砸破頭 探班女友涉案

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高雄市復興三路一家超商賴姓店員今天遭人持安全帽砸破頭，送醫無礙，店內無財物損失。警方說，當時賴姓男子女友率眾探班，雙方疑感情糾紛口角，賴姓男子遭對方砸傷。

賴姓男子清晨4時45分左右在店內遭人毆傷，轄區高雄市政府警察局前鎮分局復興路派出所獲報即前往處理，見賴姓男子頭部流血，但店內無財物損失，賴姓男子經送阮綜合醫院急救，沒大礙，不久即自行離院。

警方調查，賴姓男子疑與女友感情糾紛，當時賴姓男子女友帶人探班，雙方口角，不久賴姓男子即遭對方持安全帽毆傷，對方人馬行凶後逃逸，警方已根據店內及附近監視器以車追人、鎖定4名犯嫌追緝中。1060221

(中央社)