出道最大尺度 Krystal脫到剩蕾絲Bra

Krystal因冷艷氣質，有「冰山公主」稱號。(圖／翻攝自韓網)

Krystal僅穿著Bra拍攝。(圖／翻攝自IG)

Krystal大解放，粉絲看不習慣。(圖／翻攝自韓網)

南韓女團f(x)成員Krystal因冷艷氣質，有「冰山公主」稱號，近日她挑戰出道以來大尺度，僅穿Bra和小短褲，展現性感一面。

Krystal近日與樂團Glen Check成員合作的寫真照被公開，只見她套上淺藍色薄紗，裡面僅穿著紫色蕾絲Bra、黑色小短褲入鏡，展現性感好身材，其中一張還脫掉薄紗，僅穿著Bra拍攝，堪稱是她出道以來最大尺度，粉絲都哀嚎要她不要脫，還要她男友Kai不要看，似乎不太習慣她解放一面。

(中時電子報)