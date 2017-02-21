洩密案 北院今日再傳訊馬英九

立委柯建銘自訴前總統馬英九涉嫌教唆洩密等罪，台北地方法院今天下午第3度開庭，再次以被告身分傳訊馬英九；由於證據調查上次已進行完畢，如果沒有其他待證事實，本案可望順利辯論終結，擇期宣判。

引爆9月政爭的司法關說案，特偵組意外發現時任立法院長王金平，涉替柯建銘關說，柯建銘得知特偵組查關說案，還有黃世銘曾兩度到官邸面報馬，分採告訴及自訴，怒告馬、黃涉嫌洩密和教唆洩密，黃世銘已被判刑1年3月，可易科罰金確定。

(中時)